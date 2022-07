Luglio 14, 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani”. Così il premier Mario Draghi, annunciando le sue dimissioni in Consiglio dei ministri.