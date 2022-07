Governo: Draghi, ‘sono stato orgoglioso di essere italiano’

Luglio 20, 2022

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Gli italiani hanno sostenuto a loro volta questo miracolo civile, e sono diventati i veri protagonisti delle politiche che di volta in volta mettevamo in campo”. Così il premier Mario Draghi in Senato.

“Penso al rispetto paziente delle restrizioni per frenare la pandemia, alla straordinaria partecipazione alla campagna di vaccinazione. Penso all’accoglienza spontanea offerta ai profughi ucraini, accolti nelle case e nelle scuole con affetto e solidarietà. Penso al coinvolgimento delle comunità locali al Pnrr, che lo ha reso il più grande progetto di trasformazione dal basso della storia recente”.

“Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano. L’Italia è forte quando sa essere unita”.