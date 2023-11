Governo: Fazzolari, ‘treno Lollobrigida? Già successo 200 volte quest’anno’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La polemica sulla fermata straordinaria del Frecciarossa per consentire al ministro Francesco Lollobrigida di scendere? “E’ già successo duecento volte quest’anno che un treno si sia fermato alla prima stazione utile. E il ritardo non era certo colpa del ministro”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, in un colloquio con ‘Il Foglio’.

Fazzolari aggiunge anche che è diritto degli utenti chiedere di scendere alla prima fermata disponibile “se un treno ha accumulato oltre un’ora di ritardo, chiunque può chiedere e ottenere di scendere”, ma “prima di dire qualsiasi cosa – aggiunge – voglio vederci più chiaro”, precisando che al momento non c’è alcuna mozione di sfiducia per il responsabile dell’Agricoltura, nonché cognato della premier Giorgia Meloni.