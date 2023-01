Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Citare da parte di Giorgia Meloni la frase ‘o si fa l’Italia o si muore’ è stato “un riferimento per far capire stiamo facendo una gara seria, importante, cerchiamo di fare del nostro meglio”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.