Governo: Floridia (M5S), ‘da Santanché ai vitalizi Meloni usa tattica silenzio’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Al di là delle questioni giudiziarie e personali, c’è un aspetto del caso Santanchè che non può essere ignorato: il silenzio di Giorgia Meloni. Quando scoppiò il caso del sottosegretario Siri, il presidente Giuseppe Conte impose le sue dimissioni. E lo fece prima di qualsiasi sentenza. Perché ci sono motivi di etica pubblica davanti ai quali la politica non deve per forza aspettare la magistratura prima di autodeterminarsi. Giorgia Meloni invece sta adottando la tattica di rimanere ferma, immobile, in silenzio nella speranza che tutto passi velocemente. Lo fa davanti al caso Santanchè, lo fa davanti al caso Delmastro, lo fa davanti al caso Abodi. Lo fa sempre. Così come non ha proferito parola davanti al ripristino dei vitalizi. Che fine ha fatto la Giorgia Meloni che ad ogni virgola tuonava dai banchi dell’opposizione? O pensa che le cose, adesso, si risolvano chiudendo gli occhi?”. Lo scrive su Facebook Barbara Floridia, senatrice del M5S.