Governo: Fontana, ‘schermaglie normali ma non vedo movimenti di crisi, stabilità importante’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Le polemiche tra i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, “penso” facciano parte “delle schermaglie politiche soprattutto in tempi di Finanziaria. Mi sembra che il Governo lavori abbastanza coeso, spesso capita nelle coalizioni, nel centrodestra come nel centrosinistra, che ci siano schermaglie, ma non vedo particolari movimenti di crisi, anche perchè, visto che ci sono delle grosse instabilità nel resto d’Europa, sarebbe abbastanza strano che questo avvenisse anche in Italia. Significherebbe non sfruttare un momento di stabilità per l’Italia che è importante”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.