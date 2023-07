Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Non ci siamo spaccati ma Paita ha detto a Calenda: se vuoi fare il giustizialista fallo pure. Ma non lo farai a nome del gruppo. Se vuoi parli in dissenso a fine seduta. Noi saremo garantisti con Fdi come Fdi non lo è stata con noi”. Lo spiegano fonti di Italia viva a proposito del caso Santanchè.