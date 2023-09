Governo: Formigli, ‘grazie a Meloni per pensiero ma faccio un altro mestiere, il giornalista’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sono onorato di essere nei pensieri della Meloni, ma io non penso che un giornalista possa in nessun caso fare il comunicatore politico. Non lo farei della Meloni, come non lo farei di Fratoianni. I giornalisti devono fare i giornalisti e non i comunicatori politici”. Così Corrado Formigli risponde all’Adnkronos commentando le parole che la premier ha detto nel corso dell’assemblea di Fratelli d’Italia, citando il conduttore. Difendendo le ultime nomine, la Meloni ha fatto una battuta sul suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari: “Fazzolari, ad esempio, cura la comunicazione, chi dovevamo metterci Formigli?”, ha ironizzato.

“Il comunicatore lo faccia Fazzolari che lo sa fare sicuramente benissimo -replica Formigli- I comunicatori politici sono un mestiere che non ha nulla a che fare con i giornalisti”.