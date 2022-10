Governo: Fornero, ‘Meloni studia e si prepara, non come sua maggioranza’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Panetta all’Economia? “Sarei contenta, come cittadina, e sarei molto rassicurata. Meloni è prudente nelle poche dichiarazioni che fa, e anche questo è apprezzabile, ma non tutta la sua maggioranza mostra la stessa responsabilità”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro.

Meloni, per Fornero, “si è comportata in maniera responsabile finora, ha dato una grossa prova di consapevolezza, si sta preparando, sta studiando”.

A chi gli domanda se suggerirebbe a Meloni di inserire dei tecnici nel suo esecutivo, “se fossimo in un periodo in cui si potesse aumentare tranquillamente il debito – replica – tutti vorrebbero fare i ministri dell’Economia, ma ora siamo in tempi difficili. Chi è che si prende queste responsabilità che fanno perdere consensi? Allora si mette un tecnico, cosa che dà anche la scappatoia al politico per poter dire, in caso ‘la colpa è la sua”.