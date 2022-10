Governo: Fornero, ‘Salvini ministro lavoro? Non lo auguro a italiani, è ora che inizi a lavorare’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Cosa dovrebbe fare Matteo Salvini nel nuovo governo? “Lui ha detto che non ho mai lavorato in vita mia, se la pensassi allo stesso modo potrei dirgli che per lui è arrivato il momento di iniziare a lavorare”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Elsa Fornero, economista ed ex ministra del Lavoro.

“Non auguro agli italiani Salvini ministro del Lavoro – ha detto Fornero circa l’ipotesi per il leader della Lega di coprire questa casella – io non ho fiducia in lui, gli darei una pausa”, alle ultime elezioni “lo ha trascinato il risultato di Meloni altrimenti lui sarebbe stato un perdente”.

Lei per chi ha votato? “Ho votato da una parte per il Pd e dall’altra per Calenda. E’ stato un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio”.