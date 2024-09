Governo: Foti, ‘altro apprezzamento a Meloni da testata progressista Guardian’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Dalla Gran Bretagna arriva un nuovo riconoscimento per Giorgia Meloni: dopo gli elogi del Primo ministro britannico Starmer, ora è la volta del giornale Guardian che ha pubblicato importanti parole di apprezzamento per il presidente del Consiglio. Secondo il Guardian, Meloni ha lavorato duramente per raggiungere la rispettabilità che è sfuggita ad altri partiti di destra europei, riuscendo a sorprendere per il suo pragmatismo politico e per la sua scaltrezza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“A rendere ancora più importanti questi commenti – prosegue – è il fatto che arrivano da una testata dichiaratamente progressista, dimostrando di voler superare l’eterna diatriba sul presunto estremismo di Fratelli d’Italia che inchioda ancora troppi esponenti della sinistra italiana. Non ha importanza, secondo il Guardian, se la vera Giorgia Meloni sia una fascista nascosta o una democratica conservatrice dal momento che ‘Meloni è, prima di tutto, una politica abile e disciplinata che è salita al potere conquistando un territorio di centro-destra’. Dopo Le Monde, Figaro, El Pais, Nyt ed Economist, con il Guardian si estende la lista di testate internazionali che riconoscono trasversalmente il prezioso lavoro del governo Meloni, con buona pace di chi in casa nostra preferisce tapparsi gli occhi di fronte alle più rosee evidenze”, conclude Foti.