Governo: Foti (FdI), ‘con Meloni l’Italietta è andata in pensione’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Oggi Fratelli d’Italia è al governo e siamo un esempio anche per molti partiti europei. Giorgia Meloni ha dimostrato che ‘l’italietta’ è andata in pensione. Oggi infatti c’è un’Italia rispettata, che va a testa alta in tutto il mondo. Questo è il nostro valore aggiunto”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti intervenuto alla Festa dei Patrioti a Palombara Sabina.

“La scorsa campagna elettorale qualcuno diceva che la Meloni non avrebbe avuto possibilità in Europa di avere ascolto, che non ci sarebbe stato leader mondiale che si sarebbe incontrato con lei: oggi ci viene difficile ricordare un leader mondiale che manchi agli incontri con il presidente Meloni -ha aggiunto-. Il mio ruolo di capogruppo? Non lo avevo messo in preventivo, ma ovviamente, grazie anche ad un grande esempio che ho avuto in quel ruolo – il ministro Francesco Lollobrigida – è un incarico che rappresenta per me un grande motivo di orgoglio”.