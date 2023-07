Governo: Foti (Fdi), ‘M5S odia Meloni perché leader politico, partì suonato e finì suonato’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Come ormai assodato da tempo, il presidente Meloni per il M5S rappresenta il male assoluto solo perché lei è vero leader politico, qualcun altro al massimo riesce a essere un ‘visConte’ dimezzato. Del resto, vanno più compatiti che capiti, visti gli schiaffoni politici che ogni settimana collezionano nell’usuale vocazione a portare male, attraverso le smentite arrivate puntuali da organismi terzi, nazionali o internazionali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Gli sguaiati attacchi degli esponenti del M5S – continua il meloniano – d’altra parte sono una medaglia al valore per Giorgia Meloni: chi la denigra fa parte infatti di una formazione politica che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, salvo poi fare la fine del tonno”. “Poco più di quattro anni di governo dei 5Stelle si possono così riassumere: partiti per cambiare la politica, finirono per diventare schiavi di quella più becera. A tal punto che, pur di conservare poltrone e strapuntini, sono passati dal governare con la Lega, a farlo con il Partito democratico (quello che chiamavano il Partito di Bibbiano), per finire insieme al tecnico, tecnocrate, per i grillini, Mario Draghi. Invidia sociale e fame di potere sono le cifre politiche di un movimento, quello dei 5Stelle, che non a caso ha perso la metà del proprio elettorato. Della serie: partirono per suonare e finirono suonati”, conclude Foti.