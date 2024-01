Governo. Foti (Fdi), ‘speso oltre il 99% dei fondi disponibili’

Gennaio 14, 2024

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Efficienza e determinazione. Sono questi i due capisaldi che hanno caratterizzato il governo Meloni in questo primo anno di attività. Come riportato oggi in un articolo de Il Sole 24 Ore, le risorse messe a disposizione sono state 102,58 miliardi su 103,52, ovvero oltre il 99% di quelle previste per gli esercizi finanziari del biennio 2022-2023. Questa cifra sale a oltre 110 miliardi grazie agli 8,17 miliardi liberati dal governo”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È l’ennesima conferma del lavoro incessante che Giorgia Meloni sta portando avanti per il bene dell’Italia. Con Fratelli d’Italia finiscono sprechi, mancette e sperpero di denaro pubblico. Termina, insomma, quella stagione tanto cara alla sinistra in cui non venivano utilizzati i fondi finanziari a disposizione, o venivano usati malamente per favorire gli amici degli amici, in sfregio ai cittadini italiani”, prosegue Foti.

“Siamo orgogliosi di un governo che ha come unico obiettivo l’interesse del popolo italiano e che, con prudenza, buon senso ed equilibrio, sta spendendo con la massima efficienza tutte le risorse disponibili. Se anche i precedenti governi avessero fatto allo stesso modo, la nostra Nazione sarebbe stata più forte e più salda economicamente”, conclude.