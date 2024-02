Governo: Foti, ‘insulti De Luca a Meloni spazzatura’

Febbraio 16, 2024

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Gli insulti di De Luca al presidente Meloni sono spazzatura. Il Pd ha tutto l’interesse non solo a prendere distanze, ma a chiedere le dimissioni del presidente della Campania. Non è accettabile che nel dibattito politico si vada ad insultare gratuitamente le persone. Mentre si svolgeva la protesta di oggi nei confronti delle forze dell’ordine, Giorgia Meloni era in Calabria a firmare un accordo con la Regione che potrà disporre di oltre 3miliardi di euro. De Luca, invece di fare queste pagliacciate, dovrebbe rispondere del perché ha speso il 24% delle risorse a sua disposizione”. Lo ha dichiarato al Tg4 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.