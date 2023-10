Governo: Foti, ‘non ci sono altre maggioranze al di fuori di questa’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Parlo delle cose che esistono e non di quelle che non esistono. Qualcuno si diletta a disegnare scenari apocalittici, forse spera di vincere il Premio Nobel della dietrologia e della fantasia e dell’immaginazione legata al potere. Derubrico questo dibattito al troppo caldo estivo che ha prodotto effetti negativi. Ma una cosa è certa e voglio sottolinearla: al di fuori di questa maggioranza, non ci sono altre maggioranze”. Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti risponde alla domanda di Affaritaliani.it sulle voci di un attacco dei poteri forti all’Italia per provocare una crisi e arrivare a un governo tecnico.