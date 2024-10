Governo: Foti, ‘sicuro che Meloni sarà di nuovo premier prossima legislatura’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Più facile che la mia Inter vinca la Champions League o che la premier attuale resterà tale anche dopo le prossime elezioni? “Sono sicuro che Giorgia Meloni farà di nuovo il presidente anche nella prossima legislatura, lo do per scontato. Quindi punto sui nerazzurri in Champions”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fdi alla Camera, e tifoso interista, Tommaso Foti. Quindi è sicuro che vincerete anche le prossime politiche. “Beh – ha risposto Foti a Radio1 -, lei ha visto gli altri?”.