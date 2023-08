Governo: Foti, ‘sinistre preferiscono sterile opposizione’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Non ce la fanno proprio le sinistre, anche dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di norme fortemente destinate a fronteggiare la situazione sociale in Italia, a mettere da parte inutili polemiche e dare atto che quello guidato da Giorgia Meloni è un governo del fare. Preferiscono, invece, continuare la sterile e noiosa opposizione a prescindere al governo Meloni, facendo finta di non vedere, ad esempio, che è allo stesso che si deve la tassazione degli extra profitti realizzati dalle banche. Una misura, più volte evocata dalle sinistre, ma mai assunta quando le stesse erano al governo”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, che poi prosegue: “E così è per le norme di contrasto al caro voli e a quelle che consentiranno a tutti di avere più taxi a disposizione. A tacere del fatto che è un governo di centrodestra a inasprire le pene per chi appicca gli incendi”.

“E giusto perché il mondo va avanti, anche se le sinistre restano al palo, bene ha fatto il governo Meloni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di infrastrutture strategiche sul territorio nazionale. E mentre le sinistre abbaiano alla luna, è grazie al governo Meloni se oggi è possibile un utilizzo più ampio della disciplina delle intercettazioni prevista per reati di mafia. Insomma, Pd, 5Stelle e peduncoli vari continuano a prendere granchi, ma non blu: alla dannosità di questi ultimi si farà fronte con le misure assunte dal ministro Lollobrigida”, conclude Foti.