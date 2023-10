Governo: Fratoianni, ‘domani in piazza con Cgil, trovare convergenza per ogni mobilitazione’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Certo che domani saremo in piazza come Alleanza Verdi Sinistra con la Cgil e con centinaia di associazioni perché ciò che ci preoccupa moltissimo è innanzitutto lo spread sociale”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“In queste ore vediamo che lo spread è aumentato – prosegue il leader di SI – ma ci interessa anche quello spread sociale che cresce enormemente nel Paese: salari indietro, pensioni ferme, costo della vita che aumenta a una velocità impressionante. E questo avviene mentre c’è un governo della destra che risponde tagliando ulteriormente i servizi essenziali, basti pensare alla sanità pubblica. Stanno condannando al collasso il sistema sanitario nazionale. Lo negano? Basta guardare ciò che hanno scritto nella Nadef per averne conferma. La destra poi nega l’introduzione del salario minimo che invece necessario e utile contro il lavoro povero, e che avrebbe anche la funzione di una dinamica capace di innalzare gli stipendi in generale”.

“Di tutto questo ne hanno bisogno i cittadini e le famiglie del nostro Paese ed è per questo che domani saremo in piazza a Roma e saremo anche disponibili a trovare ogni convergenza per ogni mobilitazione ulteriore che metta al centro una piattaforma che faccia della giustizia sociale, della giustizia climatica, e di una nuova politica economica e ambientale l’alternativa a una destra che fa solo danni al Paese”, conclude Fratoianni.