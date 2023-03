Governo: Fratoianni, ‘interrogazione Avs su costi voli di Stato e delegazioni numerose’

Marzo 25, 2023

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Da un’inchiesta dei giorni scorsi del quotidiano la Repubblica si apprende che, nei primi tre mesi dall’insediamento, l’attuale governo è tra quelli che ha speso di più in missioni e viaggi rispetto ai suoi predecessori. E anche le delegazioni al seguito risultano essere più corpose e con il maggior numero di esterni all’amministrazione rispetto ai governi precedenti; e rispetto al precedente governo Draghi è cresciuto anche il numero di voli di Stato compiuti dai singoli ministri”. È quanto si legge in un’interrogazione parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, primo firmatario Nicola Fratoianni, rivolta al governo Meloni.

“Inoltre appare davvero incomprensibile – si legge nell’atto ispettivo – quali possano essere le esigenze di Stato e di sicurezza che giustifichino delegazioni così corpose o l’utilizzo di aerei di Stato anche per voli interni o per destinazioni di capitali europee sufficientemente coperte da voli di linea”.

“Vogliamo sapere se i voli di Stato richiamati in premessa siano stati giustificati da esigenze di sicurezza o da motivazioni di carattere istituzionale tali da autorizzare l’utilizzo di aerei non di linea e quali siano, nel dettaglio, tali esigenze e motivazioni. E infine vogliamo sapere quali ulteriori iniziative – conclude Fratoianni – intenda assumere il governo per limitare l’utilizzo dei voli di Stato e per adottare regole più stringenti sulla composizione delle delegazioni al seguito della Presidente del Consiglio e dei componenti del Consiglio dei Ministri”.