Governo: Fratoianni, ‘nel 2024 almeno mille euro di spesa in più a famiglia ma Meloni tace’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Eccoli i numeri su cui la presidente del Consiglio Meloni avrebbe dovuto dare risposte nella conferenza stampa e che invece ha tenuto ben nascosti: il 2024 porterà almeno mille euro di spesa in più a famiglia, per le cose più basilari (+230€ cibo e bevande, +160€ trasporti, bollette +220€, acqua e rifiuti +60€, servizi bancari +18€ .. ecc) a causa dell’inflazione, della speculazione sui prezzi e della fine del mercato tutelato dell’energia”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Di fronte a questo scenario, ciascun cittadino – prosegue il leader di SI – si aspetta di essere difeso dal governo. E invece deve sperare di non prendere un raffreddore e di non forare una ruota, e cioè di non avere spese impreviste. Meloni denuncia poteri forti e nemici immaginari, mentre gli italiani – conclude Fratoianni – i nemici li conoscono bene: combattono una quotidiana battaglia contro carovita, gli stipendi bassi e l’ignavia del governo”.