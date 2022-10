Governo: Fratoianni, ‘Salvini ricomincia sua cinica propaganda’

Ottobre 24, 2022

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Vedo che Salvini pure da ministro delle infrastrutture ricomincia la sua cinica campagna di propaganda contro i migranti, incontrando il comandante generale della Guardia Costiera. Mentre bambini, donne e uomini continuano a morire a poche miglia dalle coste italiane, e si susseguono naufragi su naufragi”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Invece di preoccuparsi della presenza di navi delle ong nel Mediterraneo centrale – conclude il leader di Si – Salvini e questo governo facciano in modo che per ricerca e soccorso siano impegnati gli assetti navali del nostro Paese e della Ue, per non continuare ad essere corresponsabili di una strage disumana.”