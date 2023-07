Governo: Fratoianni, ‘Santanchè faccia un passo indietro, Meloni non può non essere d’accordo’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Dopo la nuova puntata di Report credo che non ci siano più parole per esprimere lo sdegno per i comportamenti spregiudicati, immorali e incommentabili della ministra Santanchè nella gestione delle sue aziende, nel come ha trattato i suoi dipendenti, nelle furbizie utilizzate nel rapporto con lo Stato che lei peraltro in questo momento rappresenta indegnamente. E poi l’aver mentito apertamente al Parlamento”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Ora non ha più alternative – ha proseguito il leader dei rossoverdi – faccia un passo indietro. Subito. Soprattutto nell’interesse del Paese”. “Penso che anche la presidente Meloni non possa che essere d’accordo con noi, esca dal suo silenzio imbarazzato e faccia un passo in rispetto dell’ interesse collettivo”, ha concluso Fratoianni.