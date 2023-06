Governo: Fratoianni, ‘Santanchè risponda in attesa decisioni Meloni’

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Il silenzio della ministra Santanchè non è durato solo qualche giorno dopo l’inchiesta di Report sui suoi comportamenti aziendali, è dall’ottobre scorso dopo una serie di articoli del Fatto Quotidiano che continua a non rispondere alle contestazioni che le vengono fatte. Eppure oltre a minacciare querele a destra e a manca, ci sarebbe una strada semplice e lineare: rispondere”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Rispondere: è vero o no – prosegue il leader di SI – che si attribuiva compensi milionari dalle aziende in cui scaricava i buchi di bilancio non pagando fornitori, dipendenti e fisco? È vero o no che mentre andava a dire in tv che aveva anticipato la Cig ai suoi dipendenti in realtà la Cig Covid la incassava ma intanto faceva lavorare i dipendenti? È vero o no che poi i dipendenti delle sue società sono stati licenziati e sono ancora in attesa del Tfr che li spetta? Chi c’è davvero dietro al fondo di Dubai che ha prestato risorse per le sue società?”.

“Chi ha ruoli istituzionali, nei Paesi civili e democratici, non fugge e non minaccia, ma rende conto all’opinione pubblica, al Parlamento – conclude Fratoianni – e alla stampa dei suoi comportamenti. Ci aspettiamo a questo punto parole chiare e un intervento deciso della presidente del Consiglio, perché è evidente che ormai Santanchè è incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre. Ed è per questo che oggi abbiamo lanciato sul web una petizione online per le sue dimissioni, un’iniziativa di sensibilizzazione che che sta raccogliendo un consenso notevole tanto che il sistema di raccolta firme si è bloccato già varie volte per il troppo afflusso di traffico”.