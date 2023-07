Governo: Fratoianni, ‘spavalderia Santanchè fuori luogo, insistiamo per dimissioni’

Luglio 1, 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Trovo del tutto fuori luogo la spavalderia con cui la ministra Santanchè continua a rispondere sulle incredibili vicende delle sue aziende. Senza peraltro chiarire sulle contestazioni di vicende sempre più imbarazzanti”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Non solo, secondo le inchieste giornalistiche, le aziende di un ministro della Repubblica -ricorda il leader di Si- non hanno pagato i tfr ai propri dipendenti e non hanno versato interamente le tasse allo Stato, e in un altro Paese, una cosa simile sarebbe inimmaginabile, ma ora chiedono pure un maxi sconto. Non solo ha ottenuto dei maxi compensi dalle sue aziende sempre più in dissesto, ma ora si scopre, sempre secondo le informazioni della stampa, che la stessa Visibilia con i bilanci in rosso avrebbe concesso generosi finanziamenti milionari a società appena costituite di cui lei stessa era proprietaria insieme ad un giornalista. Ma come si fa a definirle questioni irrilevanti, ma non si rende conto del discredito che getta sul Paese e sul Governo di cui fa parte? Altro che Made in Italy”.

“Se poi pensa che un monologo in un’Aula parlamentare servirà ad archiviare tutto si sbaglia di grosso. Ascolteremo con attenzione le sue parole, ma -conclude Fratoianni- a meno di convincenti argomentazioni in grado di dissipare le nubi che ogni giorno si fanno più dense, continueremo a insistere nelle sue dimissioni come chiedono le decine di migliaia di persone che stanno firmando la nostra petizione”.