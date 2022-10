Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Sono convinto che in un governo politico come quello che verrà debba esserci una quota preponderante di ministri politici. Detto questo, ci saranno quote di ministri tecnici, penso all’Economia, non c’è dubbio. Se mi chiede cosa penso di Daniele Franco le dico che ho gli occhi a cuoricino”. Lo ha detto Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’Economia (Lega), ospite a Restart in onda stasera su Rai2.