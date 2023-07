Governo: Furfaro (Pd), ‘Meloni chieda dimissioni Santanchè come fece per Idem’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “Quando la ministra Josefa Idem finì nella polemica per l’Ici non pagata, Giorgia Meloni spiegò che ‘le dimissioni da ministro sarebbero un gesto significativo, un forte segnale di rispetto per le Istituzioni’. Non solo, Daniela Santanchè rincarò la dose dicendo che ‘se fosse successo a una di noi del centrodestra, saremmo già state cacciate’. Cioè la stessa persona che oggi, da ministra ha un debito verso lo Stato italiano di 2 milioni e 700mila euro, ha fatto lavorare dipendenti a tempo pieno nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore, non ha pagato fornitori, non ha versato il Tfr ai dipendenti licenziati. Aspettiamo fiduciosi le dimissioni, che le saranno sicuramente chieste della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che siamo certi sarà coerente con sé stessa e chiederà, come da parole sue, ‘un forte segnale di rispetto per le Istituzioni'”. Così su Twitter Marco Furfaro, della segreteria Pd.