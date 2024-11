Governo: Furfaro, ‘spaccato da ripicche e veti’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Quando non ci sono battaglie ideologiche o bandierine da mettere, il governo si spacca. Oggi al Senato e a Strasburgo si vedono i veri volti della maggioranza una volta lasciati liberi di votare. Le ripicche, gli sgambetti e i veti tra i due vicepremier ci preoccupano alla vigilia di una manovra finanziaria fatta da tagli e nessun investimento. E in tutto questo, la propaganda non riesce a nascondere le grandi difficoltà in cui versa la sanità pubblica. C’è ancora una maggioranza in Italia?”. Così Marco Furfaro, capogruppo Pd in Commissione Affari sociali.