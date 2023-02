Governo: Gasparri, ‘Montaruli seria colpita da ingiustizia, altro che commissione inchiesta’

Febbraio 18, 2023

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “L’uso politico della giustizia colpisce ancora. Trovo sorprendente la condanna di Augusta Montaruli ma, purtroppo, così vanno le cose in questo nostro Paese. Altro che commissione d’inchiesta, ci vorrebbe ben di più per impedire un uso discutibile degli strumenti giudiziari. Voglio esprimere amicizia e stima ad Augusta Montaruli, il cui impegno politico ho apprezzato fin dagli anni in cui, giovanissima, ha, con coraggio, sostenuto buone cause e sani principi. Sono certo che proseguirà il suo cammino politico perché è evidente la ingiustizia che l’ha colpita e la serietà dei suoi comportamenti politici”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.