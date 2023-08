Governo: Gelmini (Az), ‘bene incontro con opposizioni, difficoltà famiglie non vanno in vacanza’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Bene l’incontro previsto per venerdì 11 agosto tra governo e opposizioni. Finalmente Palazzo Chigi batte un colpo e accoglie l’appello all’ascolto di Carlo Calenda. In Italia ci sono tre milioni di lavoratori con una paga oraria inferiore ai 9 euro, intervenire è un nostro dovere. Dal taglio del cuneo fiscale al potenziamento delle politiche attive, fino al salario minimo: di fronte a tutto ciò che va nella direzione di aiutare le imprese, sostenere l’occupazione e migliorare le condizioni di chi lavora saremo sempre in prima linea. Perché le difficoltà che vivono gli italiani non vanno in vacanza: l’inflazione si fa sentire, riempire il carrello della spesa è sempre più complicato, il caro vita pesa sui risparmi delle famiglie. La politica torni a occuparsi dei reali bisogni degli italiani, lo faccia anche in questo caldo mese di agosto”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.