Governo: Gelmini, ‘nervosismo su Calenda-Meloni dimostra che siamo nel giusto’

Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “L’evidente nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni sull’incontro fra Carlo Calenda e Giorgia Meloni dimostra che siamo nel giusto”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

“Non diamo lezioni ma neppure siamo disponibili a prenderle: avanzare delle proposte è il nostro modo responsabile di fare opposizione, se ne facciano entrambi una ragione. E se nell’esecutivo c’è qualcuno disponibile ad ascoltare, non si capisce perché non dovremmo farlo. Non cerchiamo strapuntini di governo, né abbiamo intenzione di sostenerlo o votare una manovra i cui fondamenti non condividiamo. Ma se possiamo riuscire a migliorarla, anche solo in parte, avremmo semplicemente fatto il nostro dovere. Non lasceremo niente di intentato per il bene del Paese”.