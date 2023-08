Governo: Gelmini, ‘su assegno unico no a passi indietro’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Per il governo Meloni ‘è l’ora delle politiche per le famiglie’. E su questo siamo tutti d’accordo, ma occhio a non fare passi indietro sull’assegno unico per i figli. Una misura importante, messa a punto grazie al lavoro della collega Bonetti e di tutto il governo Draghi, su cui non sono ammesse marce indietro. Occorre costruire, potenziare quello che già c’è, non smontare. Le buone politiche non si toccano”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.