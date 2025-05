Governo: gioielli e tappeti in dono alla Meloni, scintille FdI-Iv su lista regali alla premier

3 Maggio 2025

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Sono poco più di 270 i regali che Giorgia Meloni ha ricevuto come presidente del Consiglio da parte di leader e omologhi di tutto il mondo in occasione delle sue missioni internazionali o di incontri in Italia. Si va dai classici gioielli a tappeti, dai foulard ai cosmetici fino a oggetti decisamente ‘unici’, come la statuetta del presidente argentino Milei che brandisce la motosega o un paio di scarpe di pitone blu. L’elenco dei doni è stato allegato dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani alla risposta data alla Camera a una interrogazione del deputato di Iv Francesco Bonifazi.

La lista è diventata oggetto di uno scambio acceso, a colpi di interrogazioni parlamentare, tra FdI e Italia viva. L’inventario dei doni ricevuti dalla Meloni, ora depositato a Montecitorio, è lungo. Per legge, i regali che superano il valore di 300 euro vanno depositati alla presidenza del Consiglio, se ne occupa il cerimoniale. Restano a disposizione o si possono mettere all’asta a scopo benefico. Tra i vari doni, c’è un vestito indonesiano tipico, ‘ricordo’ del G20 a Bali. Dalla Libia, nelle prime due missioni, la premier è rientrata con 7 tappeti e due bracciali e poi con 5 tappeti e 4 quadri.

Le scarpe di pitone blu, della stilista Norah Alhumaid, sono un omaggio ricevuto nel viaggio in occasione dell’Italian-Saudi business Council. Un set di trucchi è il ‘ricordo’ del Giappone, mentre il Pakistan si è segnalato per il pacco di riso donato alla premier. Immortalato nelle foto ufficiali il dono che il premier albanese Edi Rama ha fatto alla Meloni, inginocchiandosi, al forum sulla sicurezza energetica ad Abu Dhabi nel giorno del suo compleanno (il 15 gennaio): un foulard nero.

(Adnkronos) – Meloni ha ricevuto dal saudita Mohammed bin Salman una mattonella e due vasi e, tra gli altri, dal premier dell’Uzbekistan una catenina in oro e diamanti. Il premier ungherese Viktor Orbán ha regalato alla presidente del Consiglio un servizio da caffè in porcellana e sei bottiglie di vino bianco; il presidente argentino Milei la ‘sua’ statuetta con la sega elettrica; il presidente Usa Joe Biden una ciotola in ceramica; il presidente ucraino Zelensky un tablet.

Dalla direttrice del Cern di Ginevra Fabiola Giannotti, Meloni ha ricevuto una chiavetta Usb e un cavo ad alta conduzione. Tra i doni più singolari, uno skateboard ricevuto in occasione dei World skate games a Montesilvano, un cappello dei bersaglieri a Ascoli, uno degli alpini a Udine, una bambola pugliese dono del governatore pugliese Michele Emiliano in occasione del G7 di Borgo Egnazia.

“Complimenti a Giorgia Meloni per aver pubblicato l’elenco dettagliato dei regali istituzionali ricevuti in qualità di presidente del Consiglio. Non ricordiamo una tale trasparenza in passato”, ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami annunciando una interrogazione parlamentare “per chiedere che siano pubblicati anche i doni ricevuti dai premier degli anni passati, in particolare da Renzi, Gentiloni e Conte”. Immediata la replica della presidente dei senatori di Iv Raffaella Paita: “La richiesta di Bignami di controllare anche la lista dei regali del passato ci pare corretta. Siamo totalmente a disposizione. Chiederemo inoltre che siano pubblicate tutte le fatture e i bonifici dell’abitazione privata della premier, oggetto dell’altra interrogazione parlamentare casualmente dimenticata da Bignami, impegnandoci a fornire tutte le fatture e i bonifici dell’abitazione privata di Renzi”.