Governo: Graziano (Pd), ‘testardamente diviso ma unitario su poltrone’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Dopo voto in cui il Governo è andato sotto su Rai e emendamento Calabria in commissione bilancio al Senato, è un dato di fatto che abbiamo un governo testardamente diviso e unitariamente poltronista. Pensa solo a se stesso e se ne infischia degli interessi veri degli italiani”. Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo Pd in Vigilanza sulla Rai.