Governo: Gribaudo-Fossi (Pd), ‘Santanchè ha mentito in Parlamento, si dimetta’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a una ministra del Turismo che dovrebbe promuovere le nostre aziende nel mondo, che scopriamo dall’inchiesta di Report aver mentito spudoratamente e su più punti in Senato. Siamo di fronte a una ministra che da sempre critica i percettori di reddito di cittadinanza chiamandoli ‘fannulloni’ ma allo stesso tempo ha scarsissimo rispetto dei propri lavoratori dipendenti. Bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione, ditte strozzate per mancato saldo delle forniture. A questo punto la domanda è una sola: la maggioranza ancora vuole tenere una persona che ha dimostrato una così scarsa etica imprenditoriale e istituzionale a capo del ministero del Turismo? E’ una questione di rispetto delle istituzioni, di opportunità politica, e non certo di giustizialismo. Per questo chiediamo che la ministra faccia un passo indietro, per tutelare il prestigio e la dignità dell’istituzione che presiede, poiché al momento non sembra sia in grado di fornire risposte chiare e inequivocabili sull’accuse di illecito mosse proprio dai dipendenti delle sue aziende. Non riteniamo che una persona così possa e debba ricoprire il ruolo di ministra della Repubblica”. Lo ha detto intervenendo in aula la deputata del Pd Chiara Gribaudo, che ha illustrato l’interpellanza urgente del Partito democratico al governo sul caso sollevato dalla trasmissione televisiva Report che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

“La vicenda che riguarda la ministra Santanchè è molto grave e imbarazzante per tutte le istituzioni democratiche – ha replicato al governo il deputato del Pd Emiliano Fossi -. Il governo continua a non rispondere con la precisa volontà di cambiare le modalità di stare all’interno delle stesse istituzioni. Non si presenta in aula la ministra Santanchè, non si presenta la presidente del Consiglio, che interviene dall’estero. Qui abbiamo due questioni: non solo la responsabilità soggettiva e oggettiva dell’imprenditrice Daniela Santanchè, nonché attuale ministra del Turismo, ma vi è anche e soprattutto una questione di dignità: la ministra ha mentito al Paese e alle Camere nell’esercizio delle sue funzioni, mentre riferiva in Parlamento. E di fronte a questo un ministro con una dignità personale, politica ed istituzionale avrebbe immediatamente presentato le sue dimissioni, anche per tutelare la dignità del proprio governo”.