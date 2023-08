Governo: Grimaldi (Avs), ‘spieghino perché nel cda nominato no vax, filo putiniano’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Il Partito Climafreghista è pronto a colpire ancora. Arrivano altri rinforzi più negazionisti anche della corrente Malan-Salvini. Qualcuno a Palazzo Chigi, al Mef e all’ex ministero dell’Ambiente dovrà spiegare al Parlamento e all’opinione pubblica perché viene messo in un cda di una società che gestisce vari servizi ambientali un esponente della destra estrema già candidato per Casapound, novax, fan del partito di Putin e che è arrivato a definire poche settimane fa Kiev uno Stato terrorista. Ma la cosa più grave: fieramente negazionista dei cambiamenti climatici”. Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra, dopo la rivelazione pubblicata oggi da Il Domani sulla decisione di nominare Massimiliano Panero nel cda della Sogesid, che garantisce servizi al Mase e al Mit.

“In Italia per colpa dei climafreghisti – prosegue il vicecapogruppo dei deputati dell’Alleanza Verdi Sinistra – continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione, che permetterebbe di risparmiare il 75% delle risorse economiche spese per i danni provocati dalla siccità e dagli incendi, da eventi estremi, alluvioni, piogge e frane. Per decenni, i giganti del petrolio e del gas hanno ingannato l’opinione pubblica sulle conseguenze dell’uso dei combustibili fossili. Ora dobbiamo affrontare inondazioni devastanti, tremende siccità e boschi e foreste divorati dalle fiamme”. “Ma si rendono conto che quella è una società che vuole tutelare l’ambiente, ma con che faccia e con quale credibilità hanno scelto un personaggio cosi?”, conclude Grimaldi.