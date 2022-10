Governo: Guerini, ‘Italia resti nel campo di Kiev e euroatlantismo’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La nostra collocazione chiaramente euroatlantica. Ambiguità in questo senso sarebbero contro la nostra storia e il nostro interesse nazionale, inteso in senso ampio, non solo di sicurezza. Non sta a me dire se vi sono state in alcuni. Ciò che posso dire, e ne ho avuto testimonianza anche pochi giorni fa a Bruxelles, è che l’Italia è considerata uno dei Paesi più impegnati a rafforzare ogni giorno il legame euroatlantico”. Così Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, a Repubblica.

È convinto che l’aiuti all’Ucraina debba proseguire? “Non c’è dubbio. Il nostro sostegno, condiviso dal Parlamento, è stato fin qui decisivo, insieme a quello di tanti Paesi, per consentire all’Ucraina di resistere all’aggressione russa. E deve continuare, fino a quando Putin non dimostrerà di voler veramente negoziare”.