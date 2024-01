Governo: in Cdm anche dl su interventi per G7 e per elezioni 2024

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Un decreto per gli interventi infrastrutturali da mettere a terra per la presidenza italiana del G7, in particolare per il summit dei leader in programma a metà giugno, a Borgo Egnazia. Ma anche uno schema di dl recante “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e determinazione della popolazione legale”. Sono le due misure aggiunte in corsa all’ordine del giorno del preconsiglio convocato per oggi alle 16, in vista del Cdm che si terrà nel pomeriggio di domani e non ancora convocato.