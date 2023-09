Governo: in Cdm dl energia, bonus carburanti per meno abbienti e proroga sconti bollette

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell’anno -da ottobre a dicembre- degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti alle prese con i rincari, azzeramento per lo stesso periodo degli oneri di sistema nel settore del gas e dell’Iva ridotta al 5%. Queste le principali misure contenute nel decreto legge atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per le 16. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, il dl dovrebbe contenere anche una ‘sanatoria’ fiscale, con la possibilità di regolarizzare le violazioni in materia di scontrini con il pagamento integrale entro il 15 dicembre 2023 e uno sconto sulle sanzioni applicabile alle violazioni commesse dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Quanto al bonus carburanti, che verrà caricato sulla social card ‘Dedicata a te’, l’ammontare del contributo sarà stabilito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy: dovrebbe aggirarsi attorno agli 80 euro, circa un pieno di benzina per un’utilitaria.

Nel dl trovano spazio anche l’incremento del fondo integrativo per le borse di studio per gli studenti universitari -+7,5 milioni di euro- e la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under36.