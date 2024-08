Governo: in corso incontro Meloni-Salvini**

18 Agosto 2024

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – É in corso in Puglia, dove stanno trascorrendo le rispettive vacanze, l’incontro annunciato tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il suo vice e segretario della Lega, Matteo Salvini. Sul tavolo le principali questioni al centro dell’attività di Governo, in materia di politica interna ed estera, e i temi legati al confronto interno alla maggioranza, in vista della ripresa autunnale.