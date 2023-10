Governo: in dl Piano Mattei governance, coinvolti tutti ministeri e regioni

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il decreto per il Piano Mattei previsto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, istituisce la governance del progetto. In essa sono coinvolti tutti i ministeri, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, le varie organizzazioni per lo sviluppo, i rappresentati di imprese a partecipazione pubblica, dell’Università, della ricerca, del terzo settore e di esperti di materie che verranno trattate. Scopo della nuova struttura è finalizzare il piano Mattei e aggiornarlo costantemente d’intesa e con il contributo delle Nazioni africane, come più volte sottolineato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.