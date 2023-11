Governo: in tilt microfono Senato a ‘premier time’ Meloni

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – In tilt il microfono del Senato a disposizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il question time. Alla prima interrogazione, il microfono inizia a lampeggiare. La premier crede che sia già finito il tempo a disposizione, poi capisce che è un problema di trasmissione e sorride: “mi è preso un colpo”, scherza. “Vogliamo cambiare il microfono? Ne prendiamo un altro”, cerca di rimediare il presidente del Senato Ignazio La Russa. Meloni ritenta ma il microfono “va a singhiozzo”, spiega. Poi si sposta di un posto, prende quello in uso allo scranno alla sua destra, dove siede il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e riprende a rispondere.