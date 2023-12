Governo: indisposizione Meloni, rinviata conferenza stampa di domani

Dicembre 27, 2023

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della Presidente. L’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell’evento, restano in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data.