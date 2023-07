Governo: interrogazione Borghi su riassetto Mef, ‘ci sono finalità politiche?’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi presenta una interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Economia e delle Finanze sul riassetto del dicastero, annunciata nei mesi scorsi, al quale si accompagna la sostituzione e ricollocazione di diverse figure apicali del Dipartimento del Tesoro. Si legge in un nota.

“In nessun caso – ricorda il senatore – può giustificarsi il riassetto di uffici pubblici per finalità meramente politiche”. Il senatore Borghi chiede di sapere quali siano le ragioni che si pongono alla base della riorganizzazione del dicastero, quali siano i risultati e gli obiettivi che si ritengono conseguire attraverso quest’ultima. Quali sono le iniziative che si intendono adottare per ovviare alle criticità evidenziate dal Consiglio di stato in un suo parere.

E se sia prevista, anche in futuro, la sostituzione e ricollocazione di personale apicale e non e, nel caso, quali saranno i criteri adottati per l’individuazione del nuovo organico. “La stella polare di qualsiasi processo di riorganizzazione di un Ministero fondamentale per la vita della Repubblica – ricorda Borghi – non può che essere l’efficienza, l’imparzialità e l’interesse nazionale