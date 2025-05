Governo: interrogazione Iv a premier time Meloni, ‘quali riforme entro legislatura?’

6 Maggio 2025

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Premesso che la Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della campagna per le elezioni politiche del 2022 ha definito un programma elettorale e rilasciato dichiarazioni programmatiche del tutto conseguenti; il quadro internazionale e finanziario e gli equilibri geopolitici, ad oggi, risultano profondamente mutati; chiede di sapere: quali siano tre riforme che il Governo ritiene ancora fondamentali e intende realizzare entro la fine della legislatura”. Questa l’interrogazione di Iv per il premier time domani al Senato con Giorgia Meloni.