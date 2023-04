Governo: Iv, ‘su autotrasporto tanta propaganda e pochi fatti’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il governo ha abituato gli italiani a tanta propaganda e a pochi fatti. Questa volta è toccato al settore dell’autotrasporto, che da mesi chiede attenzione e che continua a vedere disattese le promesse”. Così le senatrici di Azione – Italia Viva Raffaella Paita e Silvia Fregolent.

“Un comparto strategico per l’Italia non solo non vede rispettate le garanzie di sbloccare le risorse destinate alla categoria, ma non riesce neppure a trovare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un interlocutore”.

“Il ministro Salvini e il viceministro Rixi dopo essere riusciti a deludere il mondo portuale, aumentando i canoni demaniali del 25 per cento e a fare un regolamento sulle concessioni senza consultare nessuno, ora si dimenticano del mondo dell’autotrasporto. Vengano in parlamento – chiedono – prima che la giusta protesta degli autotrasportatori blocchi gli approvvigionamenti di beni di prima necessità per il Paese. Salvini si dimostra ancora una volta lontano dalle imprese. Dovrà restituire un bel po’ di felpe che aveva indossato senza meritarle”, concludono.