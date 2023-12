Governo: la cartolina di Meloni, ‘Viva l’orgoglio italiano’

Dicembre 1, 2023

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Viva l’orgoglio italiano”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive questo sulla cartolina che le viene proposto di inviare agli italiani durante l’intervista a Tg Poste.

“Dopo un anno da Primo ministro -ha spiegato la premier- ho girato tantissimo per il mondo, sapevo una cosa prima di fare il Primo ministro, non l’avevo capita neanche io a questo livello. Non ci rendiamo conto di quanta fame d’Italia ci sia nel mondo, di quanto rispetto per l’Italia ci sia nel mondo, di quanta voglia di Italia ci sia nel mondo. Siamo noi gli unici a non crederci, che non capiscono davvero il valore che questa Nazione ha, perchè fuori dai nostri confini lo vedono tutti. Allora se noi recuperiamo un po’ d’orgoglio, se noi recuperassimo un po’ della nostra consapevolezza, davvero non avremmo limiti”.