Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Sapevamo che per noi di centrodestra, sia al governo, che alle cariche istituzionali come la mia, sarebbe stato così. Loro dicono ‘questi possono essere dirompenti e può finire la festa’”. Così Ignazio La Russa, ospite dell’Aria che tira, su La 7, sugli attacchi all’esecutivo Meloni e alla nuova maggioranza. “Noi non siamo teneri con il sistema di potere che negli anni ha occupato troppi spazi, loro temono questo”.