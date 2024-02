Governo: La Russa, ‘dialettica? non ho notato fratture in voti al Senato’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Nei voti non ho notato alcuna frattura. In tutti i governi di coalizione, ci sono partiti che non sono identici però dal punto di vista dell’intesa finale, nel rispetto del programma comune, io non ho notato alcuna frattura”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera.