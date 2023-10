Governo: La Russa, ‘legittimo che opposizione faccia una manifestazione’

Ottobre 6, 2023

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – “Una rondine non fa primavera, un corteo non risolve le molte difficoltà che hanno i partiti al loro interno. Ma considero legittimo che l’opposizione possa fare una manifestazione. Sarebbe bello che su qualche tema non ci fosse differenza tra maggioranza e opposizione”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo all’evento “Italia, le radici della bellezza” organizzato da FdI a Brucoli (Siracusa), riferendosi alla manifestazione del Pd organizzata per l’11 novembre. “Faccio una proposta: il 9 novembre ricorre la caduta del muro di Berlino, perché non facciamo una grande manifestazione per ricordare quell’atto di libertà dell’Europa?”, conclude La Russa.